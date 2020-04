Corona-Krise im Saarland : Öffnung größerer Geschäfte bei strikter Abtrennung

Saarbrücken Ab Montag dürfen im Saarland Geschäfte mit einer Größe von bis zu 800 Quadratmetern öffnen. Größere Geschäfte dürfen mit reduzierte Verkaufsfläche ebenfalls öffnen.

Im Saarland dürfen größere Geschäfte von diesem Montag an öffnen, wenn sie Waren nur auf bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche anbieten. Allerdings muss die Verkaufsfläche vom restlichen Bereich strikt abgetrennt sein, etwa durch Öffnung nur einzelner Geschosse oder durch eine Abtrennung mit höheren Regalwänden, wie das Wirtschaftsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte. Der Bund hatte am Mittwoch eine Grenze von 800 Quadratmetern genehmigter Verkaufsfläche vorgesehen.