Coronavirus-Fall in Kaiserslautern 17 Menschen in Quarantäne

Kaiserslautern Nach dem Coronavirus-Fall in Kaiserslautern befinden sich 17 Personen aus dem Umfeld des Betroffenen in häuslicher Quarantäne. Dabei handele es sich um 15 Kollegen des mit dem Virus Sars-CoV-2 infizierten 32-Jährigen aus einer Arbeitsgruppe am Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern sowie um zwei Mitbewohner aus einer Wohngemeinschaft des Betroffenen, wie TU-Vizepräsident Arnd Poetzsch-Heffter und eine Sprecherin der Kreisverwaltung Kaiserslautern am Freitag mitteilten.



Zuvor hatten Medien darüber berichtet.