Coronavirus: Drei Tote in Pflegeeinrichtungen im Westerwald

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild.

Montabaur In Senioreneinrichtungen im Westerwald sind drei mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerinnen gestorben. Weitere Bewohner und teils auch Pflegekräfte seien ebenfalls infiziert, die Versorgung in den Einrichtungen sei aber weiterhin sichergestellt, erklärte die Kreisverwaltung in Montabaur am Dienstag.

Laut Verwaltung starben eine 93-Jährige und 96-Jährige aus einem Seniorenwohnheim in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbauch sowie eine 93-Jährige aus einer Senioren-Wohngemeinschaft in der Verbandsgemeinde Selters. Im Fall der Wohngemeinschaft seien außerdem alle neun Bewohner und zwei Pflegekräfte positiv auf das Virus getestet worden.