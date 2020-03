Coronakrise verschärft sich: „Welle der Solidarität“

Mainz/Koblenz/Trier Mit der teilweisen Schließung des Einzelhandels und der Gastronomie läuft das Krisenmanagement in Rheinland-Pfalz auf Hochtouren. Die Zahl der Infektionen hat sich seit Montag verdoppelt.

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Coronakrise haben für die Menschen in Rheinland-Pfalz einen Höhepunkt erreicht. Der Einzelhandel ist seit Mittwoch drastisch eingeschränkt, ausgenommen sind Nahrungsmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs. Die Zahl der Infektionen hat sich seit Beginn der Woche auf mehr als 600 verdoppelt. Die Belastungen betreffen fast alle Lebensbereiche:

GRENZKONTROLLEN: Bei Einreisekontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und Frankreich hat die Bundespolizei in Rheinland-Pfalz und im Saarland seit Montag Tausende zurückgewiesen. Gut 5000 Menschen wurde nach Angaben der Bundespolizeidirektion Koblenz die Einreise aus Frankreich verboten, 2000 aus Luxemburg.

JUSTIZ: Der Sitzungsbetrieb der Amts- und Landgerichte soll nach einer Empfehlung des Pfälzischen Oberlandesgerichts in Zweibrücken auf das Notwendigste beschränkt werden. Aufschiebbare Termine sollen abgesagt werden. Das Verwaltungsgericht Trier kündigte an, seinen Sitzungsbetrieb bis zum 15. April weitgehend einzustellen. Klagen und Anträge können auf dem üblichen Weg eingereicht werden, auch Eilsachen sollen bearbeitet werden.

HAUSHALT: Zur Bewältigung der Folgen der Coronakrise in Rheinland-Pfalz will das Land 650 Millionen Euro in einem Nachtragshaushalt bereitstellen. Das zusätzliche Paket soll die Mehrausgaben im Gesundheitswesen und zusätzliche Bürgschaften für Landeskredite an Unternehmen umfassen. Der Nachtragshaushalt soll am 31. März dem Kabinett vorgelegt und dann zügig im Landtag verabschiedet werden.

LANDTAG: Der Ältestenrat will sich wöchentlich in Telefon- und Videokonferenzen austauschen. Alle bis Ende April anstehenden Ausschusssitzungen werden auf den Prüfstand gestellt und nach Möglichkeit verschoben. An der am 28. und 29. April geplanten Plenarsitzung will der Landtag nach aktuellem Stand festhalten. Alle für eine erste Beratung im verschobenen März-Plenum vorgesehenen Gesetzentwürfe werden direkt in die jeweils zuständigen Fachausschüsse überwiesen.