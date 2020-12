Corona-Zeit sorgt für Isolation und Einsamkeit

Mainz Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie verstärken bei manchen Menschen Gefühle wie Einsamkeit, können Depressionen verstärken. Nachbarschaftshilfen versuchen, gerade für ältere Menschen Abhilfe zu schaffen. Doch auch junge Leute sind betroffen.

Ob Teil-Lockdown, harter Lockdown oder Kontaktbeschränkungen: So wenig Menschen wie möglich zu treffen, ist eine zentrale Maßgabe im Kampf gegen das Coronavirus. Welche Folgen soziale Isolation hat, untersucht Manfred Beutel, Leiter der Klinik für Psychosomatische Medizin der Mainzer Universitätsmedizin. „Die Lasten sind sehr ungleich verteilt“, sagte Beutel der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben immer gedacht, die jungen Leute trifft es nicht so hart.“ Erste Studienergebnisse aber hätten gezeigt, dass „der Zuwachs an Einsamkeit“ unter jungen Menschen besonders hoch sei.

Die Reaktion auf soziale Isolation hänge von verschiedenen Faktoren ab, erklärte Beutel. So seien unter anderem Alleinstehende und Menschen mit geringem Einkommen anfälliger, auch eine prekäre Wohnsituation oder Arbeitslosigkeit spielten eine große Rolle. Dabei ist Beutel zufolge die Unterscheidung wichtig: Während Einsamkeit das subjektive Empfinden beschreibe, sei soziale Isolation objektiv bestimmbar und beschreibe den „Mangel an Kontakten“.

Bei älteren Menschen gebe es zwar den Studienergebnissen zufolge bislang keinen deutlichen Zuwachs an Einsamkeit oder Depressivität, sagte Beutel. Dies könne aber auf eine geringere Studienbeteiligung oder ein höheres Ausgangsniveau zurückzuführen sein. Im klinischen Alltag gebe es durchaus Fälle, in denen beispielsweise partnerschaftliche Probleme bei älteren Menschen deutlich stärker zutage treten. So sitze ein Paar, das sich mit der Ehe eher arrangiert hätte, durch fehlendes Engagement im Ehrenamt in der Pandemie plötzlich aufeinander. „Auch das führt zu erheblichen psychischen Belastungen“, sagte Beutel.

Wie problematisch wegfallende Ehrenämter in der Pandemie sind, ist Annette Scholl vom rheinland-pfälzischen „Landesnetzwerk für ältere Menschen“ bekannt. „Da geht viel vom Alltag einfach flöten“, sagte Scholl. Ältere Menschen müssten zum Teil „drastische Einschränkungen“ auch in der Freizeitgestaltung hinnehmen. Dies verstärke das Gefühl von Einsamkeit und Isoliertheit noch.

Scholl sagte mit Blick auf Senioren, es sei etwa in Bezug auf Weihnachten durchaus sinnvoll, zu fragen: „Was möchtest du denn?“. Eine wichtige Perspektive sei, „älteren und alten Menschen nicht ihre Selbstbestimmung abzusprechen“, berichtete Scholl, die auch Leiterin des vom Sozialministerium geförderten Projekts „Neue Nachbarschaften“ ist. „Neue Nachbarschaften“ unterstützt unter anderem ein Projekt im Mainzer Stadtteil Mombach. Was zunächst als Gruppe bei WhatsApp begann, ist zu einem Verein geworden, wie Mitgründerin Daniela Gönner berichtete. Der Verein will älteren oder hilfsbedürftigen Menschen etwa niedrigschwellig Hilfe anbieten, beim Einkaufen, Medikamente holen oder bei Botengängen zur Post.

Gegründet wurde die WhatsApp-Gruppe im März, sagte Gönner. „Wir haben gemerkt: Wir müssen den Menschen helfen, den älteren, die sich nicht mehr raustrauen.“ Insgesamt vier Frauen tragen den Verein, zu ihnen gehört neben der 40 Jahre alten Gönner unter anderem auch eine Studentin.

Problematisch sei zu Beginn gewesen, wie man die Menschen, denen man helfen wolle, überhaupt erreiche. So seien unter anderem Flyer gedruckt worden. Die Resonanz: Es hätten sich viele ältere Menschen gemeldet, „die allein sind, die total verunsichert sind“. Vielen fehlten Kontakte, sagte Gönner. Über die WhatsApp-Gruppe werden Hilfewillige gesucht und vermittelt. Ungefähr 250 „Personengesuche“, bei denen „Mombach hilft“ Menschen zusammengebracht habe, bestünden heute noch, schätzt Gönner.