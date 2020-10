Corona-Zahlen: Skeptischer Blick auf Schulstart am Montag

Mainz Das Ende der Herbstferien fällt zeitlich mit den dramatisch steigenden Coronazahlen in Rheinland-Pfalz zusammen. Die Situation ist angespannt, wie verschiedene Wortmeldungen zeigen.

Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz blicken Elternvertreter und Bildungsgewerkschaften mit Sorge auf den Schulbeginn am Montag nach Ende der zweiwöchigen Herbstferien. Aus Sicht des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in Rheinland-Pfalz ist es aufgrund der aktuell rasant steigenden Zahlen fraglich, wie lange der Regelunterricht in bisheriger Form flächendeckend noch aufrecht erhalten werden kann. Individuelle Lösungen - etwa in Form von Änderungen des Stundenplans - würden im Bundesland vielerorts bereits diskutiert und umgesetzt.