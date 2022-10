Inzidenz : Corona-Zahlen sinken: Saarland führt Statistik aber noch an

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung sieht trotz zuletzt sinkender Corona-Inzidenzen noch keinen Grund zur Entwarnung. „Die Lage ist weiterhin nicht entspannt, auch wenn wir sehen, dass die Zahlen ein stückweit runtergehen“, sagte Regierungssprecher Julian Lange (SPD) am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Das Saarland weist seit Wochen bei der Sieben-Tage-Inzidenz den höchsten Wert der 16 Bundesländer auf. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin lag dieser am Dienstag bei 1228,8 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - und damit fast doppelt so hoch wie der Bundesschnitt von 687,5. Vor knapp einer Woche hatte der saarländische Wert noch bei 1673,5 gelegen.