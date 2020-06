Corona und Erntehelfermangel: Spargelbauern mit Einbußen

Mainz/Mutterstadt Einiges an Spargel konnte nicht gestochen werden, weil helfende Hände fehlten. Auch das Geschäft mit der Gastronomie lag lange auf Eis. Die Landwirte in Rheinland-Pfalz rechnen mit empfindlichen Ausfällen.

Vor dem offiziellen Abschluss der Spargelernte am „Johannistag“ rechnen die Landwirte in Rheinland-Pfalz mit erheblichen Einbußen beim Ergebnis. „Bedingt durch Corona und den Erntehelfermangel zu Beginn der diesjährigen Spargelsaison schätzen wir, dass nur etwa 60 Prozent der Spargel tatsächlich geerntet werden konnten“, sagte Vorstand Hans-Jörg Friedrich von der Genossenschaft Pfalzmarkt. Ähnlich sieht es der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. „Die Schätzungen der Spargel-Ernte bewegen sich bei uns in der gleichen Größenordnung“, sagte Sprecher Andreas Köhr der Deutschen Presse-Agentur.