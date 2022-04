Prozess : Corona-Tests verweigert: Klage gegen Justizbeamtin

Vor dem Landgericht in Ulm hält eine Statue der Justitia eine Waagschale. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Trier Ungeimpft gegen Corona-Tests: Das Land Rheinland-Pfalz hat gegen eine Beamtin der Justizvollzugsanstalt Wittlich Disziplinarklage beim Verwaltungsgericht Trier eingereicht. Der Frau werde zur Last gelegt, im vergangenen Herbst „beharrlich“ die Corona-Testpflicht abgelehnt zu haben.

In der jetzt eingegangenen Klage beantrage das Land Rheinland-Pfalz, die Beamtin wegen Begehung eines Dienstvergehens aus dem Dienst zu entfernen, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts in Trier am Mittwoch.