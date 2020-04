Corona-Tests sollen in Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden

Eine Laborantin führt Untersuchungen zum Coronavirus durch. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Ingelheim Die Landesregierung sieht Rheinland-Pfalz in Sachen Coronavirus-Testkapazitäten gut aufgestellt. „Wir planen, die Tests weiter auszuweiten“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch des medizinischen Labors Bioscientia in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen).

In dem Labor werden momentan täglich bis zu 2000 Untersuchungen auf das Corona-Virus durchgeführt. Möglich wären jedoch jetzt schon 3500 Tests.