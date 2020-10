Corona-Tests in Pflegeheimen: Kein generelles Besuchsverbot

Eine Laborantin in einem Corona-Testzentrum. Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung will trotz steigender Corona-Infektionszahlen ein generelles Besuchsverbot in Pflegeheimen vermeiden und setzt stattdessen auf regelmäßige Reihentests für Bewohner und Mitarbeiter.

Ältere oder vorerkrankte Menschen in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe seien besonders gefährdet, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz bei der Vorstellung des neuen Mustertestkonzepts.