Corona-Testpflicht für Grenzgänger aus Moselle läuft aus

Saarbrücken Im kleinen Grenzverkehr zwischen dem französischen Gebiet Moselle und dem Saarland wird es vom 13. Mai Erleichterungen geben: Die besondere Testpflicht für Grenzgänger auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder Uni falle dann weg, teilte der Bevollmächtigte für Europaangelegenheiten des Saarlandes, Roland Theis (CDU), am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Der öffentliche Personennahverkehr, der rund zwei Monate ausgesetzt war, ist am 3. Mai wieder aufgenommen worden. Dass die Ausnahmen bei der Testpflicht im Grenzverkehr erst am 13. Mai in Kraft treten, hängt damit zusammen, dass nach dem Beschluss zur Neueinstufung von Moselle eine Übergangsfrist von zehn Tagen besteht. Und diese läuft am 12. Mai aus.