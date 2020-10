Corona-Test: Kaiserslautern darf wieder trainieren

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern darf nach einer freiwilligen häuslichen Quarantäne als Folge eines positiven Corona-Tests ab sofort wieder trainieren. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Freitagvormittag mit.

Bei der Testreihe am Mittwoch hatte es einen positiven Fall gegeben, wie die Pfälzer berichteten, ohne den Namen zu nennen. Im Anschluss begaben sich Mannschaft und deren direktes Umfeld in Isolation. Die nächste Reihe an Corona-Tests fiel komplett negativ aus. Der Drittligist darf nun wieder trainieren, der positiv getestete Profi bleibt weiter in Quarantäne.