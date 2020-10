Corona: St. Wendel streicht verkaufsoffenen Sonntag

Zahlreiche Passanten spazieren in der Fußgängerzone. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

St. Wendel In der saarländischen Kreisstadt St. Wendel ist der verkaufsoffene Sonntag (18. Oktober) wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt worden. „Die steigenden Infektionszahlen im Landkreis lassen eine Sonderöffnung derzeit nicht zu“, teilte die Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ am Freitag mit.

„Die Sicherheit der Kunden steht immer an erster Stelle.“ Der Kreis gilt als einer von drei Corona-Risiko-Landkreisen im Saarland. Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag in St. Wendel ist nach derzeitigem Stand am 29. November geplant.