Gesundheit Corona-Spätfolgen: Zahl der Betroffenen gesunken

Die Zahl der Menschen, die an den Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden, ist im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz deutlich gesunken. Der Spitzenwert des Jahres sei im März mit 235 Betroffenen je 100.000 Menschen bei der AOK versicherten Beschäftigten erreicht worden, teilte die Krankenkasse in Eisenberg die Ergebnisse einer aktuellen Analyse mit. Im Jahr 2022 habe der Spitzenwert noch bei 379 Menschen pro 100.000 Beschäftigten gelegen, erreicht worden sei er im April.