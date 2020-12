Corona-Schutzimpfungen in Trier und Mainz beginnen

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Trier/Mainz In Rheinland-Pfalz fällt der Startschuss für Corona-Schutzimpfungen von medizinischem Personal in Krankenhäusern: Am Mittwoch werde in Trier im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus mit den Impfungen begonnen, sagte ein Sprecher des beteiligten Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

An der Unimedizin in Mainz sollte es am Mittwoch ebenfalls losgehen, wie eine Sprecherin sagte.

Geimpft würden in Mainz die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Stationen der Uniklinik, die mit Covid-19-Patienten zu tun hätten. Also etwa Intensivstation und Notaufnahme. Wie viele Mitarbeiter geimpft werden, stand zunächst noch nicht fest. „Das geht auch über die Feiertage weiter“, sagte die Sprecherin. Zunächst richte die Uniklinik selbst einImpfzentrum für ihre Mitarbeiter ein, später sollten die mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes die Corona-Schutzimpfungen unterstützen. „Die Impfbereitschaft ist groß“, sagte die Sprecherin. Dies gelte besonders für die Stationen, auf denen Covid-19-Patienten behandelt würden.