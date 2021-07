Forderung von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans : „Erst einmal sollte man alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern impfen“

Saarbrücken Dadurch seien die Schüler und Schülerinnen am besten geschützt, sagte der CDU-Politiker.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans will in der Corona-Pandemie für das kommende Schuljahr verstärkt auf Impfungen und Tests setzen. „Erst einmal sollte man alle Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern impfen“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dadurch seien die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht geimpft sind, am besten geschützt.

Testungen in Schulen gefordert

Zudem solle daran festgehalten werden, in den Schulen zwei Mal in der Woche auf das Coronavirus zu testen. Besonders wichtig sei es, die Schüler unmittelbar nach der Rückkehr aus den Ferien zu testen. Das Saarland habe außerdem die Bemühungen verstärkt, um Lüftungsgeräte in die Klassenzimmer zu bringen. Gerade in den unteren Klassenstufen, in denen die Abstände am schwierigsten einzuhalten seien, werde die Quote erheblich gesteigert.