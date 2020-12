Corona: Rheinische Kirche rechnet mit weniger Kirchensteuern

Düsseldorf Die Corona-Krise reißt auch Löcher in die Kassen der Kirchen. Die rheinische Kirche kommt trotz Kirchensteuerausfällen wohl aber noch glimpflich davon.

Die Evangelische Kirche im Rheinland rechnet wegen der Corona-Pandemie in diesem und nächsten Jahr mit je etwa fünf Prozent weniger Kirchensteuereinnahmen. Somit stünden der zweitgrößten evangelischen Landeskirche in beiden Jahren als Verteilbetrag jeweils rund 700 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Landeskirchenrat Henning Boecker am Donnerstag in Düsseldorf.

2021 will die Landeskirche wegen der Krise in ihrem Haushalt 100 Millionen Euro einsparen und hat Ausgaben von nur noch 530 Millionen Euro geplant. Möglich würden die Einsparungen durch eine geringere Zuführung an die Pensionskasse für Pfarrerinnen und Pfarrer, so Boecker. In der Versorgungskasse seien inzwischen bereits 70 Prozent der künftigen Pensionszahlungen zurückgelegt worden.