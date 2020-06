Corona-Regeln: Problemloser Sonntag in RP und im Saarland

Mainz Bei größtenteils regnerischem oder trübem Wetter haben sich am Sonntag nach Angaben der Polizei die meisten Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an die Corona-Beschränkungen gehalten. Das teilten die Polizeipräsidien auf Nachfrage mit.

So hätten die Beamten kaum einschreiten müssen, weil etwa Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Mit Blick auf Demonstrationen beziehungsweise Mahnwachen in den Innenstädten war es demnach am Sonntag in rheinland-pfälzischen und saarländischen Städten ebenfalls ruhig.