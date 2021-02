Corona-Regeln: Polizei kontrolliert an Fastnacht Einhaltung

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Mainz Die Polizei wird in Rheinland-Pfalz auch an Fastnacht die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Innenminister Roger Lewentz kündigte am Mittwoch an, dass die fünf regionalen Polizeipräsidien durch zusätzliche Kräfte verstärkt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Allein für „Altweiberfastnacht“ an diesem Donnerstag und für Rosenmontag werde die Bereitschaftspolizei dafür rund 250 Beamte im ganzen Land zusätzlich einsetzen.

Wegen der Corona-Pandemie waren öffentliche Karnevalsveranstaltungen in Rheinland-Pfalz abgesagt worden. „Aktuell ist nicht die Zeit für unbeschwertes Feiern“, sagte Lewentz. Er appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, sich auch in der närrischen Zeit an die geltenden Corona-Regeln zu halten.