Aktuelle Corona-Maßnahmen : Essen gehen, einkaufen, Freunde treffen: Diese Regeln gelten zurzeit in Rheinland-Pfalz

Mainz Wie im Saarland sind die Terrassen in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet. Eine Shopping-Tour ist bei unseren Nachbarn sogar einfacher.

In Rheinland-Pfalz sind in den Kreisen in unmittelbarer Näne zum Saarland nur noch in der Stadt Kaiserslautern sowie im Kreis Birkenfeld die verschärften Maßnahmen des Bundes in Kraft – in Kaiserslautern ändert sich das aber ab Sonntagfrüh. Am Montag dürfte Birkenfeld folgen, denn die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt Stand Freitag dort nur noch bei 39,5. So lange gelten in den beiden Kreisen unter anderem noch nächtliche Ausgangssperren, strengere Kontaktregeln und eine komplette Schließung der Gastronomie. Erst wenn die Inzidenz von 100 an fünf Werktagen in Folge unterschritten wird, gelten die unten aufgeführten Regeln, die in den anderen grenznahen rheinland-pfälzischen Kreisen bereits in Kraft sind. Grundsätzlich gilt: Vollständig Geimpfte und Genesene sind von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen ausgenommen. Für sie entfällt auch die Testpflicht.