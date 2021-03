Corona-Regeln hinter der Grenze : Kino ja, Kneipe nein: Was ist zurzeit in Luxemburg erlaubt?

Kino ja, Kneipe nein: Was ist zurzeit in Luxemburg erlaubt?

Bei unseren Nachbarn gelten andere Regeln als im Saarland. Die SZ fasst zusammen, was möglich ist – und unter welchen Bedingungen?

Anders als nach einem Aufenthalt in Frankreich, brauchen Saarländer nach einem Ausflug in Luxemburg keinen negativen Corona-Test, um wieder nach Hause zu kommen – vorausgesetzt, sie bleiben dort weniger als 72 Stunden. Besucher sollen aber wie Einheimischen die landesweite Ausgangssperre einhalten. Sie gilt zwischen 23 und 6 Uhr.

Restaurants und Kneipen im Großherzogtum noch geschlossen, bieten aber Speisen und Getränke zum Mitnehmen. Ab Mittwoch, 7. April, soll in einem ersten Schritt die Außengastronomie wieder eröffnen. Eine Datenerfassung der Gäste und das Verlangen eines negativen Corona-Tests sind nicht vorgesehen. Es werden aber maximal zwei Personen an einem Tisch sitzen dürfen, wenn sie nicht zum gleichen Haushalt gehören. Außerdem werden die Öffnungszeiten für die Terrassen erstmal von 6 bis 18 Uhr begrenzt sein. Die Gäste werden nur am Tisch bedient und müssen eine Maske tragen, sobald sie aufstehen. Auch für das Personal gilt die Maskenpflicht. Hotels sind bereits jetzt geöffnet, jedoch ohne Restaurantbereiche. In manchen Hotels besteht die Möglichkeit, sich Speisen aufs Zimmer zu bestellen.