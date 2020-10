Corona-Regeln im Saarland: Restaurants müssen schließen

Saarbrücken Das Saarland verschärft vom kommenden Montag (2.11.) an die Kontaktregeln in der Corona-Pandemie, außerdem müssen unter anderem Restaurants und Kultureinrichtungen bis Ende November schließen. Die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen würden im Saarland umgesetzt, kündigte Saar-Ministerpräsident Tobias Hans am Mittwoch in Saarbrücken an.