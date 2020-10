Corona-Regeln: Gäste und Wirte in Mainz kontrolliert

Eine Bedienung zapft Bier in einem Wirtshaus. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archiv

Mainz Die Mehrheit der Nachtschwärmer in Mainz hat sich der Polizei zufolge am Wochenende an die verschärften Corona-Regeln gehalten. Zwar hatten Streifenbeamte und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes im Volkspark und am Rheinufer der Landeshauptstadt kleinere Gruppen mit Feiernden angetroffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Allerdings lag die Zahl der Teilnehmer im niedrigen zweistelligen Bereich“, sagte eine Polizeisprecherin. Noch während der warmen Monate hatten die Beamten in diesen Gegenden Partys mit Teilnehmerzahlen im dreistelligen Bereich auflösen müssen. „Natürlich sorgt die kühlere Witterung dafür, dass weniger Menschen im Freien feiern“, sagte die Sprecherin.

In Kneipen und Lokalen hätten sich die meisten Gäste an die Regeln gehalten. In zwei Gaststätten habe es Verstöße gegen die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und die Pflicht zur Kontakterfassung gegeben. Ein Wirt wurde ermahnt, weil er keinen Desinfektionsspender aufgestellt hatte, hieß es. Eine Gaststätte sei vom Ordnungsamt geschlossen worden, da keine Konzession vorgelegen habe.

Entsprechende Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten seien eingeleitet worden. Generell hätten die Gastronomen auf die Einhaltung der Regeln geachtet und pünktlich um 23 Uhr geschlossen. Mit Blick auf private Feiern in Wohnungen habe die Polizei keine Auffälligkeiten festgestellt.