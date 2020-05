Corona-Patienten halten Symptome in App fest

Mainz Bei den Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz fallen seit Beginn der Corona-Pandemie zahllose Daten zu infizierten Menschen an. In dieser Situation gebe es „generell neue Impulse für die Digitalisierung auch und ganz besonders für die Gesundheitsämter“, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit.

