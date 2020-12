Corona-Pandemie verändert Arbeitsleben in der Staatskanzlei

Mainz Die Corona-Pandemie führt auch in der Politik zu neuen Arbeitsabläufen. „Das Arbeitsleben hat sich total verändert. Es ist nicht weniger anspruchsvoll geworden“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Und: „Es ist ein viel konzentrierteres Arbeiten in Videoschalten, als wenn man sich analog trifft“, sagte die SPD-Politikerin. „Allerdings fehlen die Gespräche in einer Kaffee-Pause, denn das sind die Momente, in denen man oftmals eine festgefahrene Situation lösen kann, weil man dann immer noch mal ein Wort füreinander hat oder ein bisschen plaudert“, berichtete Dreyer. „Das ist ja alles in diesen Formaten in der Form gar nicht möglich.“