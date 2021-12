Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz erreicht Höchststände

Corona-Schnelltests liegen in einem Testzentrum auf einem Tisch. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Tägliche Neuinfektionen, Inzidenz und Krankenhausaufnahmen - alle drei Messwerte zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter registrierten 2715 Neuinfektionen (Stand 14.10 Uhr).

Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen auf 312,9. Am Mittwoch waren es 309,6 und vor einer Woche 288,2.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz von Infektionen gab es am Donnerstag im Kreis Germersheim mit 661,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Danach folgen die Städte Neustadt an der Weinstraße (562,7) und Speyer (476,9) sowie der Rhein-Pfalz-Kreis (440,7). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 184,9 im Kreis Bitburg-Prüm.