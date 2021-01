Corona-Mutation im Saarland - Hans: „Lockerungen unmöglich“

Saarbrücken Im Saarland sind am Dienstag erstmals Fälle einer Coronavirus-Mutation festgestellt worden, die auf die hochansteckende englische Variante des Erregers hinweisen. Das teilten Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und Sigrun Smola, Direktorin des Instituts für Virologie an der Uni-Klinik Homburg, mit.

Laut Hans habe der Ministerrat am Morgen beschlossen, dass ab sofort alle positiven PCR-Tests auf die englische, südafrikanische und brasilianische Mutation des Erregers Sars-CoV-2 überprüft werden. Alle drei gelten als hochansteckend. Pro Werktag seien 200 Analysen möglich, so Hans. „Es macht überhaupt keinen Sinn, immer nur von Varianten und Gefahren des Virus zu reden und gleichzeitig aber nicht alles daran zu setzen, sie auch zu erkennen“, sagte er. Das Land unterstütze das Screening in den nächsten drei Monaten mit 370 000 Euro.