3770 Menschen sind in Grand Est am Coronavirus gestorben. Die Grenzregion hat den Höhepunkt der Epidemie hinter sich, doch Mediziner sehen erste Lockerungen des Lockdowns mit Sorge.

In den Krankenhäusern der Grenzregion Grand Est ist die Lage unter Kontrolle. 4487 Menschen werden dort zurzeit wegen einer Covid-Infektion behandelt. Das sind 58 weniger als gestern. Auch die Zahlen der Patienten auf der Intensivstation gehen weiter zurück auf heute 692, also 20 weniger innerhalb der letzten 24 Stunden. In Mühlhausen wurden die ersten Betten im Feldlazarett neben dem Krankenhaus abgebaut. Die Zeichen stehen also auf eine Entspannung der Lage. Nichtsdestotrotz bleibt das Gesundheitspersonal wachsam. Wenn in Frankreich ab dem 11. Mai erste Lockerungen nach dem seit fast zwei Monaten geltenden Lockdown in Kraft treten, befürchten Ärzte, dass die Zahl der Corona-Patienten wieder zunehmen könnte. Bei eine Pressekonferenz äußerte Christian Rabaud, Arzt im Uniklinikum in Nancy, seine Befürchtung vor einer zweiten Welle, die genauso schlimm sein könnte wie die erste. „Wenn die Hygiene- und Abstandmaßnahmen bei Aufhebung der Ausgangssperre nicht strikt eingehalten werden, wird die Kurve der Intensivpatienten wieder die gleiche sein wie am Anfang der Krise“, warnte er.

Die Region Grand Est verfügt zurzeit über 1075 Intensivbetten. Vor der Corona-Krise waren es 465. Doch trotz dieser starken Erhöhung der Kapazitäten waren viele Verlegungen von Patienten in andere französische Regionen und ins Ausland nötig geworden, damit die Intensivstationen nicht überlastet werden und weiterhin alle Patienten aufnehmen können. Bisher sind 3770 Menschen in der Region Grand Est an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung gestorben. 2612 von ihnen in den Krankenhäusern, die weiteren 1158 in Seniorenheimen. In den Kliniken des Grenzdépartements Moselle wurden bisher 594 Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Dazu kommen noch 150 Todesfälle in den Altenheimen. Knapp 1000 Patienten werden stationär behandelt, 137 von ihnen liegen auf der Intensivstation. In den letzten 24 Stunden wurden 42 Menschen wieder nach Hause entlassen.