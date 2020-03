Corona-Epidemie in Grand Est : Frankreichs Armee errichtetet Feldkrankenhaus im Elsass

Straßburg Frankreichs Präsident Macron mobilisiert die französische Armee. Soldaten sollen im Elsass, der vom Coronavirus stark betroffenen Gegend ein Feldkrankenhaus errichten.

Bei seiner Ansprache im französischen Fernsehen hat Präsident Macron am Montag (16.) nicht nur eine landesweit geltende Ausgangssperre verhängt. Er hat auch schnelle Hilfe für das Elsass angekündigt. In den nächsten Tagen will er dort ein Feldkrankenhaus errichtet lassen, um die überfüllten Kliniken zu entlasten.

Ebenso will Präsident Macron die französische Armee für Krankentransport einsetzen, um Patienten unten den Regionen besser zu verteilen. Dieser Schritt wurde von Jean Rottner, dem Präsidenten der Region Grand Est begrüßt. Rottner war selbst jahrelang Arzt auf der Intensivstation im Mühlhausener Krankenhaus. Am Wochenende hatte er in einem Fernsehinterview gewarnt, dass das Coronavirus nicht ausschließlich ältere Menschen bedrohen und über Fälle von jungen Patienten berichtet, die in Mülhausen beamtet werden müssen. Im Anschluss an Macrons Ansprache gestern Abend gab er im Fernsehsender France 2 nochmal ein Interview zum aktuellen Stand. „Seit Ende letzter Woche merken wir eine Steigerung mit zusätzlichen Sterbefällen und mehr Beatmungspatienten, die wir zu anderen Krankenhäusern verlegen müssen“, sagte er. Einziger Hoffnungsschimmer in dieser düsteren Lage: „45 Menschen sind geheilt aus dem Krankenhaus entlassen worden.“