Corona-Lockerungen: Erste Freibäder öffnen am Mittwoch

Mainz Impfen, Testen und disziplinierte Bürger: Rheinland-Pfalz lockert die Corona-Regeln und stellt zugleich zwei weitere Öffnungsschritte für einen schönen Sommer in Aussicht.

Nach der Lockerung vieler Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz wollen Betreiber von Freibädern ihre Anlagen zügig wieder öffnen. So werden bereits an diesem Mittwoch etwa in Schwimmbädern in Kaiserslautern, Ingelheim und Mainz wieder Badegäste empfangen.