Corona-Lockdown drückt Kriminalitätsrate

Mainz Corona beeinflusst die Kriminalitätsentwicklung. Die Zahl der Straftaten ist in Rheinland-Pfalz auch deshalb gesunken, weil das öffentliche Leben im Frühjahrs-Lockdown 2020 quasi zum Erliegen kam. Allerdings hat Corona Kriminelle auch auf neue Ideen gebracht.

So wenige Straftaten hatte die Polizei in Rheinland-Pfalz zuletzt kurz nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung erfasst: Im Corona-Jahr 2020 sank die Zahl der registrierten Delikte nach Angaben des Innenministeriums auf den niedrigsten Stand seit 1992. Insgesamt gut 230 000 Straftaten wurden den Polizeibehörden im Land bekannt, das waren etwa 11 000 weniger als noch im Jahr 2019. Gleichzeitig konnte die Polizei so viele Straftaten aufklären wie noch nie, seit die Kriminalstatistik im Jahr 1971 erstmals bundesweit einheitlich erhoben wurde.