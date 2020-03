Corona: Lewentz fordert einheitliches Vorgehen im Fußball

Mainz Der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Roger Lewentz (SPD) hat ein einheitliches Vorgehen von Deutscher Fußball Liga (DFL) und Deutschem Fußball-Bund (DFB) im Umgang mit dem Coronavirus gefordert.

Orientierung sollte die DFB-Entscheidung zum Spiel der Nationalmannschaft in Nürnberg sein, sagte Lewentz am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die deutsche Nationalelf muss ihren EM-Test gegen Italien am 31. März in einer leeren Nürnberger Arena austragen. Das Land Rheinland-Pfalz habe eine eindeutige Empfehlung ausgesprochen, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen, betonte Lewentz.