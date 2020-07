Corona: LBM zieht Arbeiten an Straßen vor

Koblenz Der Corona-Lockdown hat die Straßen geleert. Der Landesbetrieb Mobilität hat das ausgenutzt und Sanierungen vorgezogen. Derzeit achtet er verstärkt auf Hitzeschäden an Fahrbahnen. Diese könnten sonst Unfälle verursachen.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz hat wegen des deutlich verringerten Verkehrs in der Corona-Lockdown-Zeit manche Straßenbauarbeiten vorgezogen. Beispielsweise Tagesbaustellen oder die Einrichtung größerer Baustellen auf Autobahnen in der Osterzeit, teilte LBM-Sprecherin Birgit Küppers der Deutschen Presse-Agentur mit. „Üblicherweise wären derartige Arbeiten außerhalb des Osterreiseverkehrs erledigt worden.“

Auch bei der laufenden Brückensanierung der B-327-Hochstraße in Koblenz-Oberwerth sei eine besonders verkehrskritische Bauphase mit nur noch einer Fahrspur vorgezogen worden. Die wegen des Verkehrs erst nur nachts und am Wochenende vorgesehene Sanierung der B-51-Brücke zwischen Trier und Konz sei „zur Minimierung der nächtlichen Lärmbelästigungen der Anwohner und zur Steigerung der Produktivität auf eine Tagesbaustelle umgestellt“ worden.

Für Autofahrer gefährliche Hitzeschäden an überregionalen Straßen hat es nach Angaben der Sprecherin des LBM mit Sitz in Koblenz in diesem Jahr noch nicht gegeben. Die rund 160 Kilometer Autobahn im Land mit etwa 30 Jahre alten Betonplatten, bei denen zwischen Tag und Nacht extreme Temperaturunterschiede einst in seltenen Fällen zu sogenannten Blow-ups führen konnten, seien inzwischen saniert worden. „Es ist keine direkte Gefährdung mehr gegeben“, betonte Küppers.