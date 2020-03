Corona: Land bringt noch härtere Einschnitte auf den Weg

Mainz Die Rheinland-Pfälzer müssen sich auf noch härtere Einschnitte einstellen. Von Dienstag an sollen sie direkte zwischenmenschliche Kontakte auf ein absolutes Mindestmaß beschränken. Auch der Gang zum Friseur wird dann nicht mehr möglich sein.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will wegen der Corona-Krise an diesem Montag (heute) ein weitgehendes Kontaktverbot beschließen. Die Verordnung soll von Dienstag (0.00 Uhr) an gelten, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag ankündigte. Dann sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen im privaten wie im öffentlichen Bereich verboten, Ausnahmen gelten etwa für Familien.