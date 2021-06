Corona-Lage in Moselle : Inzidenzwert in Moselle rutscht unter 50

Metz Vor der EM und der „Fête de la musique“ mahnt der Präfekt aber trotz Lockerung zur Wachsamkeit auf

Ab Mittwoch treten Frankreichweit neue Lockerungen in Kraft. Zusätzlich zu den Terrassen dürfen Restaurants und Cafés auch Kunden in den Innenräumen empfangen. Auch die erlaubte Auslastung von Kulturorten steigt von 33 auf 65 Prozent der Kapazität. Doch um eine vierte Welle zu vermeiden, bleiben einige Beschränkungen in Moselle bestehen. Zum einen die Maskenpflicht, die auch unter freiem Himmel in allen Kommunen mit mehr als 2500 Einwohnern weiterhin gilt. „Außerdem dürfen im öffentlichen Raum maximal zehn Menschen zusammenkommen, das ändert sich nicht“, sagt Touvet. Menschenansammlungen müssten vermieden werden. Und das sagt er vor allem hinsichtlich größerer Events, die ihre Schatten voraus werfen, wie zum Beispiel die Fußball-Europameisterschaft. Kneipen dürfen zwar die Spiele übertragen, müssen aber dafür Sorge tragen, dass es nicht zu Auflaufen von Fans vor ihrem Betrieb kommt. Verboten sind hingegen Auftritte von Musikern am 21. Juni zur in Frankreich beliebten „Fête de la musique“. „Damit Künstler eine Möglichkeit haben aufzutreten, dürfen Veranstaltungen in Theatern oder Konzerthallen aber mit einer begrenzten Zahl an Zuschauern, denen ein fester Sitzplatz zugewiesen wird, stattfinden. Straßenkonzerte oder Auftritte in Cafés sind untersagt“, kündigt der Präfekt an. Wie die Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli ablaufen sollen, müsste jede Kommune selbst entscheiden.