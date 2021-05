„Ein zweifach Geimpfter sollte wieder ein Mensch mit allen Freiheiten sein“ : KV-Chef will Abschaffung der Maskenpflicht für Geimpfte

KV-Chef will Abschaffung der Maskenpflicht für Geimpfte

„Bitte beachten! Hier gilt die Maskenpflicht!“ steht auf einem Schild an der Rheinpromenade. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mainz Wer eine vollständige Corona-Impfung erhalten hat, soll nach Ansicht des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz von der Maskenpflicht befreit werden. „Es muss mehr Anreize zum Impfen geben.

Heinz geht laut dem Zeitungsbericht davon aus, dass es im Juni ein Drittel mehr an Impfstoff gebe. Allerdings: „Das Mehr an Impfstoff wird leider mit einem abnehmenden Interesse am Impfen Ende Juni zusammenfallen. Ich befürchte, dass wir dann bei einer Erstimpfquote von 55 Prozent erst einmal stecken bleiben werden.“ Dann müsse massiv für das Impfen geworben werden.