Landesregierung : Corona-Kurs ändert sich nach Bund-Länder-Runde nicht

Mainz Die Pandemie ist nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Dreyer derzeit beherrschbar. Trotzdem hätte sie lieber länger an der Maskenpflicht festgehalten als vom Bund geplant. Es bleibt der Appell zur Eigenverantwortung.

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Rheinland-Pfalz werden - wie bereits beschlossen - um zwei Wochen bis einschließlich 2. April verschoben. Ob es danach noch spezielle Regeln für sogenannte Hotspots geben werde, sei noch offen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Mainz nach der Bund-Länder-Schalte. „Wir werden uns nächste Woche Gedanken machen, wie geht es ab dem 2. April weiter“, sagte sie. Die Bundesländer hatten während der Schalte die vom Bund geplante Abschaffung aller einschneidenden Corona-Schutzmaßnahmen kritisiert.