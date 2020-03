Corona-Krise : 93 Tote in Grand Est - 484 Infizierte in Luxemburg

93 Tote in Grand Est - 484 Infizierte in Luxemburg

Rettungskräfte in Schutzanzügen stehen in Straßburg an einem Krankenwagen, und kümmern sich um einen Mann, der das Rettungsteam auf Grund von Atemnot gerufen hatte. Die Region Grand Est ist einer der Epidemie-Brennpunkte in Frankreich. Foto: dpa/Jean-Francois Badias

Grand Est/Luxemburg Die Zahl der Infizierten in der Nachbarregion Grand Est und in Luxemburg sind erneut deutlich gestiegen.

In der Region Grand Est spitzt sich die Lage weiter zu. Am späten Donnerstagabend (19.) hat die regionale Gesundheitsbehörde ARS den neuesten Stand mitgeteilt. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Epidemie gab sie keine Angaben mehr über die Zahl der Fälle pro Département, sondern lediglich über die Patienten, die stationär behandelt werden. Zurzeit sind es in der gesamten Region Grand Est 1139. Unter ihnen befinden sich 300 Patienten auf Intensivstation. Seit Dienstagabend wurden 32 Sterbefälle verzeichnet. Damit steigt die Zahl der Menschen, die in der gesamten Region Grand Est an der Erkrankung gestorben sind, auf 93. Indessen konnte 213 Patienten wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.