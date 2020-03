Corona-Krise : Vorerst keine Ausgangssperre in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat am Freitag Beratungen über eine Verschärfung der Bestimmungen in der Corona-Krise aufgenommen. „Die Erfahrungen der vergangenen Tage haben gezeigt, dass die Appelle allein nicht die notwendige Wirkung erzielt haben“, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Daher seien weitergehende Maßnahmen geplant. „Das scharfe Schwert einer allgemeinen Ausgangssperre“ werde zunächst aber noch nicht eingesetzt.