Corona-Krise treibt psychisch Kranke in Angst und Isolation

Der Eingangsbereich der Rhein-Mosel-Fachklinik, der größten Einrichtung des Landeskrankenhauses. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Andernach Das hochansteckende Coronavirus macht vielen Rheinland-Pfälzern Angst. Besucherverbot, weniger Therapien, Destabilisierung: Psychisch Kranke leiden oft besonders stark. Das Landeskrankenhaus sagt alle geplanten Einweisungen ab. Nur noch Notfallaufnahmen sind möglich.

Isolation, Unruhe, Angst: Die Corona-Pandemie setzt psychisch Kranke in Rheinland-Pfalz besonders unter Druck. „Eine Mehrbelastung in den vergangenen Wochen ist bei all unseren Patienten deutlich zu spüren“, sagt der Sprecher des Landeskrankenhauses, Markus Wakulat. Es ist der größte Klinikverbund im psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz.

„Insbesondere die behördlich angeordnete Isolation der Bevölkerung führte bei vielen unserer Patienten zu einer emotionalen Destabilisierung“, teilt Wakulat der Deutschen Presse-Agentur mit. „Dass es dadurch zu mehr Suiziden kommt, können wir bislang nicht bestätigen.“ Es sei aber von einer zunehmenden Gefahr hierfür auszugehen, „da durch die strikten Einschränkungen auf das absolut Notwendigste das Therapieangebot derzeit sehr eingeschränkt ist“.

Die größte Einrichtung des Landeskrankenhauses, die Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach nahe Koblenz mit mehr als 1000 Betten, habe alle geplanten Einweisungen absagen müssen. Es gebe nur noch Notfallaufnahmen. „Auf den Stationen besteht Besuchsverbot. Das schafft zusätzliche Unruhe. Die Patienten sorgen sich um sich und um ihre Angehörigen“, erläutert der Sprecher. Viele psychisch Kranke verfolgten die Nachrichten und ängstigten sich. „Gerade ältere Patienten oder die mit Lungenerkrankungen sind sehr beunruhigt.“ Auch Covid-19 ist eine Lungenkrankheit.

Gespräche mit Patienten laufen „aktuell fast ausschließlich im Einzelsetting“, sagt Wakulat. Gruppenbehandlungen würden bei stationären Patienten auf wenige Beteiligte mit ausreichendem Abstand voneinander beschränkt. Mit Angehörigen könnten sie auf ihren Stationen wie auch schon vor der Corona-Krise mit ihrem Handy telefonieren. In der Allgemein- und Gerontopsychiatrie, dem Bereich Suchtmedizin sowie in den dazugehörigen Tageskliniken der Rhein-Mosel-Fachklinik waren laut Wakulat Ende März knapp 400 Betten belegt. Das sei sechs Prozent weniger Auslastung als üblich gewesen.

Die ambulante und die „aufsuchende“ Behandlung von psychisch Kranken ist dem Sprecher zufolge auf ein Minimum verringert worden. „Zu allen Patienten, die zu Hause über das Telefon oder Skype versorgt werden können, wird der tägliche Kontakt mit den Behandlern und dem Pflegepersonal hergestellt“, erklärt Wakulat.

Gestorben sei bisher in der Rhein-Mosel-Fachklinik noch niemand in Verbindung mit dem hoch ansteckenden Corona-Virus. „Bislang gab es sechs positiv bestätigte Mitarbeiter und etwa die gleiche Anzahl an Patienten“, berichtet der Sprecher. Eine Station sei vorsichtshalber für 24 Corona-Behandlungsbetten mit insgesamt sechs Beatmungsplätzen freigeräumt worden. Bisher habe aber noch kein Patient beatmet werden müssen: „Die Klinik ist vorwiegend psychiatrischer Versorger.“

Unabhängig vom Landeskrankenhaus, das eine Anstalt des öffentlichen Rechts ist, sind in Rheinland-Pfalz auch die psychotherapeutischen Praxen weiterhin geöffnet, wie die Landespsychotherapeutenkammer (LPK) in Mainz mitteilt. „Außerdem wurde die Möglichkeit der Psychotherapie per Video eingeräumt. In Ausnahmefällen ist Therapie selbst per Telefon möglich.“