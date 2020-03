Corona-Krise sorgt für weniger Unfälle

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild.

Kaiserslautern/Trier/Koblenz Weniger Fahrzeuge, weniger Verkehrsunfälle: In der Corona-Krise registrieren Polizeistationen in Rheinland-Pfalz derzeit deutlich weniger Betrieb auf den Straßen. „Bei uns kann sich keiner daran erinnern, dass es einmal an einem Wochenende so wenige Unfälle gab“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz am Dienstag.

Statt wie sonst etwa 130 Mal habe es „nur“ 50 Mal gekracht. „Was den allgemeinen Verkehr angeht, ist ein deutlicher Rückgang spürbar“, betonte er in Kaiserslautern.

Ähnlich ist es in Koblenz. „Der Verkehr ist deutlich geringer“, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei. „Es gibt zwar noch Unfälle, aber es sind viel weniger.“ Auch die Zahl der freien Parkplätze sei sprunghaft gestiegen. „Viele, die sonst knallvoll sind, sind derzeit fast leer. Die Leute halten sich sichtbar an die Beschränkungen.“