Corona-Krise: Ministerin informiert über Schwerpunktkliniken

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), Gesundheitsministerin. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Mainz Die Corona-Krise verlangt den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz umfassende Vorbereitungen auf vermutlich weiter steigende Patientenzahlen ab. Welche Maßnahmen genau derzeit in den Kliniken zwischen Westerwald und Pfalz laufen, darüber wird heute Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) in Mainz informieren.

