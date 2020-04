Corona-Krise: Malu Dreyer informiert nach Bund-Länder-Runde

Mainz Im Anschluss an die Beratungen von Bund und Ländern über die nächsten Schritte im Kampf gegen die Corona-Pandemie informiert die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) heute um 17.00 Uhr die Öffentlichkeit.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen unter anderem ein Rahmenkonzept zur behutsamen Schulöffnung besprechen, das die Kultusministerkonferenz unter Leitung der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag beschlossen hat. Der SWR will die Pressekonferenz live im Internet übertragen.

In einer Regierungserklärung im Landtag in Mainz hat Dreyer am Mittwoch angekündigt, dass in Rheinland-Pfalz vom 3. Mai an alle Geschäfte unter Auflagen öffnen dürfen und Gottesdienste wieder möglich werden. Voraussetzung sei jedoch die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Dazu gehört auch eine Maskenpflicht beim Einkaufen. Kirchen und Religionsgemeinschaften müssen Schutzkonzepte einhalten.