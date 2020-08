Corona-Krise: Leerstand in Wohnheimen in Rheinland-Pfalz

Mainz Durch die Corona-Krise stehen viele Zimmer in Studentenwohnheimen leer. Das erleichtert Studierenden zwar die Suche nach bezahlbarem Wohnraum, bringt die Studierendenwerke aber in finanzielle Schwierigkeiten.

Online-Kurse und digitaler Semesterstart: Durch die Corona-Krise hat sich der Studienalltag verändert. Das macht sich auch auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. In vielen Studentenwohnheimen in Rheinland-Pfalz herrscht zurzeit Leerstand. „Für gewöhnlich sind 100 Prozent der Wohnheimplätze vermietet und nur jedem fünften Bewerber kann ein Zimmer angeboten werden“, sagte ein Sprecher des Studierendenwerks Vorderpfalz, das Wohnheime in Landau, Ludwigshafen, Worms und Germersheim betreibt. „Durch die Corona-Krise hat sich für uns die Situation praktisch umgekehrt. Wir mussten für das Wintersemester mit einem Leerstand von circa 40 Prozent der Zimmer rechnen, da „digitale Studierende“ keine Zimmer mehr mieten.“

In anderen Städten in Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. „Durch die Corona-Pandemie haben viele, insbesondere internationale Studierende ihr Studium in Mainz nicht aufnehmen können“, sagte Thomas Kohn-Ade, Geschäftsführer des Studierendenwerks Mainz. „Dadurch kam es zu Leerständen in unseren Wohnheimen, die wir durch die Öffnung für Nicht-Studierende zu kompensieren versucht haben, was teilweise auch gelungen ist.“ In anderen Jahren habe es zum Semesterstart im Herbst in Mainz eine Warteliste mit bis zu 500 Interessenten gegeben. Die Bewerberzahlen würden zwar aktuell wieder etwas ansteigen, es gebe aber immer noch mehr verfügbare Zimmer als Bewerber. „Es gehen weiterhin täglich Bewerbungen ein, wir rechnen aber dennoch mit Leerständen.“