Corona-Krise erzwingt Rekordaufnahme neuer Kredite

Mainz Mit einem Nachtragshaushalt reagiert Rheinland-Pfalz auf einen Einbruch bei den Steuereinnahmen und die Abschwächung der Konjunktur. Das Land nimmt „einen ordentlichen Schluck aus der Pulle“, um Unternehmen zum Investieren zu bewegen.

Rheinland-Pfalz nimmt im Corona-Jahr 2020 so hohe Kredite auf wie nie zuvor in seiner Geschichte. Das Landeskabinett beschloss am Dienstag in Mainz einen zweiten Nachtragshaushalt, der eine Nettokreditaufnahme von rund 3,5 Milliarden Euro vorsieht. „Das sind beträchtliche Beträge, das ist eine starke Belastung des Haushaltes“, sagte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD). „Aber wenn wir nicht jetzt das Notwendige tun, werden die Probleme noch größer.“ Die Finanzministerin betonte: „Ansparen gegen die Krise macht ökonomisch keinen Sinn.“