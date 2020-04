Corona-Krise brachte erst mehr Geld-Abhebungen

Mainz Als in der Corona-Krise noch eine mögliche Ausgangssperre im Raum stand, zog es Rheinland-Pfälzer vermehrt an Geldautomaten. Mittlerweile hat sich die Zahl und das Volumen von Abhebungen wieder nahezu stabilisiert, berichten mehrere Banken.

Zu Beginn der Corona-Krise mit zunehmenden Einschränkungen haben die Menschen in Rheinland-Pfalz nach Angaben mehrerer Banken zunächst deutlich mehr Geld von Konten abgehoben. Mittlerweile habe sich die Lage wieder weitgehend normalisiert, berichteten die Kreditinstitute der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Sparda-Bank Südwest etwa sprach von zeitweise deutlich mehr Abhebungen und von höheren Beträgen bei den einzelnen Abhebungen, beides habe sich wieder nivelliert.

Der Sprecher der Sparda-Bank Südwest, Andreas Manthe, sagte, Mitte März seien zunächst etwa 70 Prozent mehr Abhebungen als sonst üblich gezählt worden. Der Höchstwert sei am 16. März erreicht gewesen. Auch die durchschnittlich abgehobenen Beträge hätten höher gelegen. Aktuell seien aber sowohl die Zahl der Abhebungen an sich, als auch das Volumen der Abhebungen wieder zurückgegangen. Die Beträge lägen nur noch etwas über dem Durchschnitt vor der Pandemie, berichtete Manthe. Schon vor der Corona-Krise sei zu beobachten gewesen, dass Kunden in SB-Stellen verstärkt von Trickbetrügern abgelenkt würden.