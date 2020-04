Corona-Pandemie : Bestatter wappnen sich für möglichen Anstieg von Toten

Mainz/Koblenz Die Bestatter in Rheinland-Pfalz treffen Vorkehrungen für einen möglichen Anstieg von coronabedingten Todesfällen. Im Umgang mit Leichen gibt es einiges zu beachten.

Die Bestatter und Verantwortlichen der Krematorien in Rheinland-Pfalz bereiten sich auf einen möglichen Anstieg von Corona-Toten vor. Die einen treibt die Sorgen vor einem Mangel an Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln um, die anderen treffen Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße Kühlung gestorbener Infizierter. Vorerst sieht sich die Branche trotz allem gut gerüstet.

Christian Jäger, Präsident des Bestatterverbands Rheinland-Pfalz, spricht von einer bislang vergleichsweise niedrigen Zahl an coronabedingten Todesfällen im Land. „Wir bereiten uns aber dennoch auch auf einen möglichen Anstieg vor.“ In dem Verband sind 195 Bestatter organisiert. Bei den meisten sehe es noch gut aus, aber schon seit Mitte Februar sei ein Engpass an Schutzausrüstung spürbar. Mittlerweile müssten viele Bestatter auf ihre eigenen Bestände zurückgreifen.