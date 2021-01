Corona-Kontrollen: Rund 140 gebührenpflichtige Verwarnungen

Luxemburg Weil sie sich nicht an die Corona-Regeln gehalten haben, sind in Luxemburg in der vergangenen Woche rund 140 Personen gebührenpflichtig verwarnt worden. In rund 80 Prozent der Fälle seien geltende Ausgangsbeschränkungen zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens missachtet worden, teilte die Polizei in Luxemburg am Montag mit.

Von dpa