Corona-Kontrollen gehen weiter

Die Polizei fährt Streife am Rheinufer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz/Saarbrücken Die Kontrollen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen auch dieses Wochenende weiter. „Wir haben verstärkt Kräfte im Einsatz“, teilte ein Sprecher der Polizei Saarbrücken mit.

Das sei an den vergangenen Wochenenden auch regelmäßig so gewesen. Ein Sprecher der Polizei in Mainz sagte, man kontrolliere jeden Tag, ob die Verordnungen zur Kontaktbeschränkungen und der Maskenpflicht eingehalten würden. „Bisher sind die Leute aber sehr sensibel.“